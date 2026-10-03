Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1001PF-2SFP28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 050 руб.
В наличии
Код товара: 294525
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 050 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
300
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1001PF-2SFP28
Сетевой адаптер LR-LINK PCIE 25GB FIBER SFP28 LRES1001PF-2SFP28
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 100 руб.4025 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28
-
В наличииЦена 18 760 руб.4690 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-...
-
В наличииЦена 18 890 руб.4723 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK LRES3029PF-OCP 2x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4....
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитСетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3....
-
В наличииЦена 23 270 руб.5818 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP...
-
В наличииЦена 25 950 руб.6488 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT
-
В наличииЦена 30 580 руб.7645 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSF...
-
В наличииЦена 30 980 руб.7745 руб. в СплитHBA адаптер Supermicro AOC-QLE2672 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x4 LP
-
В наличииЦена 31 410 руб.7853 руб. в СплитСетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP
-
В наличииЦена 34 510 руб.8628 руб. в СплитСетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP
-
В наличииЦена 42 870 руб.10718 руб. в СплитHBA адаптер Supermicro AOC-QLE2692-SR 2x16Gb FC LC PCIe3.0 x8 LP
-
В наличииЦена 76 290 руб.19073 руб. в СплитСетевая карта Infortrend RFC16G0HIO4-0010 4x16Gb FC SFP+ Proprie...
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Сетевой адаптер LR-LINK PCIE 25GB FIBER SFP28 LRES1001PF-2SFP28
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1001PF-2SFP28 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1001PF-2SFP28