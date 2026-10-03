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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+ купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9802BF-2SFP+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294520
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
100

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+

LREC9801BF-SFP + / LREC9802BF-2SFP + представляет собой PcIe x8 2.0 10 / Гбит / с однопортовый / двухпортовый оптоволоконный серверный адаптер Ethernet на базе набора микросхем Intel 82599. Конструкция этой карты адаптера сервера в основном предназначена для серверов и высокопроизводительных устройств. Серверный адаптер LREC9801BF-SFP + / LREC9802BF-2SFP + Обеспечивает ряд функций оптимизации оборудования, включая виртуализацию ввода-вывода, и поддерживает унифицированную сеть, превращая центр обработки данных с выдающейся надежностью, масштабируемостью и мобильностью.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
LREC9801BF-SFP + / LREC9802BF-2SFP + представляет собой PcIe x8 2.0 10 / Гбит / с однопортовый / двухпортовый оптоволоконный серверный адаптер Ethernet на базе набора микросхем Intel 82599. Конструкция этой карты адаптера сервера в основном предназначена для серверов и высокопроизводительных устройств. Серверный адаптер LREC9801BF-SFP + / LREC9802BF-2SFP + Обеспечивает ряд функций оптимизации оборудования, включая виртуализацию ввода-вывода, и поддерживает унифицированную сеть, превращая центр обработки данных с выдающейся надежностью, масштабируемостью и мобильностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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