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Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK

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Сетевая карта Intel EXPI9301CTBLK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294476
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, г.
80

Описание товара Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK

Высокотехнологичная сетевая карта Intel Gigabit CT EXPI9301CTBLK от передовой компании Intel. Данное устройство является адаптером с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Intel Gigabit CT является интегрируемой картой в материнскую плату персонального компьютера.

Отзывы о товаре Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичная сетевая карта Intel Gigabit CT EXPI9301CTBLK от передовой компании Intel. Данное устройство является адаптером с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Intel Gigabit CT является интегрируемой картой в материнскую плату персонального компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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