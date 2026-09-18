Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294476
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, г.
80
Описание товара Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK
Высокотехнологичная сетевая карта Intel Gigabit CT EXPI9301CTBLK от передовой компании Intel. Данное устройство является адаптером с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Intel Gigabit CT является интегрируемой картой в материнскую плату персонального компьютера.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 1x1GbE SC PCIe2.1 x1 LREC6230PF
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LREC9714HF-4SFP
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LRES1026PF-2SFP28
-
В наличииЦена 8 110 руб.2028 руб. в СплитСетевая карта Intel PRO/1000 PT 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 EXPI9402P...
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+
-
В наличииЦена 19 930 руб.4983 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-...
-
В наличииЦена 38 790 руб.9698 руб. в СплитСетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP
-
В наличииЦена 49 230 руб.12308 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK LRES8003PF-BP-SR 4x10GbE SFP+ Bypass PCIe3...
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Высокотехнологичная сетевая карта Intel Gigabit CT EXPI9301CTBLK от передовой компании Intel. Данное устройство является адаптером с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Intel Gigabit CT является интегрируемой картой в материнскую плату персонального компьютера.
Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK