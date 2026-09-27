Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Частота работы передатчика
2.4 ГГц, 5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
WiGig (802.11ad)
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294189
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb
Инновационный комплект из двух сопряжённых радиоустройств wAP 60G обеспечивает гигабитные скорости передачи данных для молниеносных прозрачных соединений между двумя точками без потери скорости в LAN-сети. Wireless Wire работает в диапазоне 60 ГГц и не зависит от перегруженных Wi-Fi частот, обеспечивая защищённый алгоритмом AES-шифрования радиоканал дальностью свыше 200 м. Сигнал способен проходить через большинство оконных стёкол, в зависимости от их материала.
Входящие в состав два компактных Wi-Fi роутера wAP 60G заменят гигабитный Ethernet-кабель, соединяясь между собой по безопасной линии связи 60 ГГц. Просто направьте устройства* друг на друга, включите питание и они построят линк со скоростью 1 Гбит/с при поддержке полного дуплекса для мгновенной замены кабеля. Именно поэтому комплект называется Wireless Wire (Беспроводной кабел
Инновационный комплект из двух сопряжённых радиоустройств wAP 60G обеспечивает гигабитные скорости передачи данных для молниеносных прозрачных соединений между двумя точками без потери скорости в LAN-сети. Wireless Wire работает в диапазоне 60 ГГц и не зависит от перегруженных Wi-Fi частот, обеспечивая защищённый алгоритмом AES-шифрования радиоканал дальностью свыше 200 м. Сигнал способен проходить через большинство оконных стёкол, в зависимости от их материала.
Входящие в состав два компактных Wi-Fi роутера wAP 60G заменят гигабитный Ethernet-кабель, соединяясь между собой по безопасной линии связи 60 ГГц. Просто направьте устройства* друг на друга, включите питание и они построят линк со скоростью 1 Гбит/с при поддержке полного дуплекса для мгновенной замены кабеля. Именно поэтому комплект называется Wireless Wire (Беспроводной кабел
Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb