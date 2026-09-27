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Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb купить с доставкой в Москве
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Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb

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Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 1
Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 2
Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 3
Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 4
Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 5
Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 6
Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 7
Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Частота работы передатчика
2.4 ГГц, 5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
WiGig (802.11ad)
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
  • Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 1
  • Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 2
  • Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 3
  • Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 4
  • Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 5
  • Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 6
  • Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 7
  • Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294189
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi мост
Установка
настенная
Размещение
уличное
Комплектация
есть
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
2.4 ГГц, 5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
WiGig (802.11ad)
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
85x185x30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х9
Вес, кг.
1.94

Описание товара Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb

Инновационный комплект из двух сопряжённых радиоустройств wAP 60G обеспечивает гигабитные скорости передачи данных для молниеносных прозрачных соединений между двумя точками без потери скорости в LAN-сети. Wireless Wire работает в диапазоне 60 ГГц и не зависит от перегруженных Wi-Fi частот, обеспечивая защищённый алгоритмом AES-шифрования радиоканал дальностью свыше 200 м. Сигнал способен проходить через большинство оконных стёкол, в зависимости от их материала. Входящие в состав два компактных Wi-Fi роутера wAP 60G заменят гигабитный Ethernet-кабель, соединяясь между собой по безопасной линии связи 60 ГГц. Просто направьте устройства* друг на друга, включите питание и они построят линк со скоростью 1 Гбит/с при поддержке полного дуплекса для мгновенной замены кабеля. Именно поэтому комплект называется Wireless Wire (Беспроводной кабел

Отзывы о товаре Радиомост MikroTik Wireless Wire Kit RBWAPG-60ADKIT 60ГГц AD 2x1Gb




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi мост
Установка
настенная
Размещение
уличное
Комплектация
есть
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
2.4 ГГц, 5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
WiGig (802.11ad)
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Габариты
85x185x30 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационный комплект из двух сопряжённых радиоустройств wAP 60G обеспечивает гигабитные скорости передачи данных для молниеносных прозрачных соединений между двумя точками без потери скорости в LAN-сети. Wireless Wire работает в диапазоне 60 ГГц и не зависит от перегруженных Wi-Fi частот, обеспечивая защищённый алгоритмом AES-шифрования радиоканал дальностью свыше 200 м. Сигнал способен проходить через большинство оконных стёкол, в зависимости от их материала. Входящие в состав два компактных Wi-Fi роутера wAP 60G заменят гигабитный Ethernet-кабель, соединяясь между собой по безопасной линии связи 60 ГГц. Просто направьте устройства* друг на друга, включите питание и они построят линк со скоростью 1 Гбит/с при поддержке полного дуплекса для мгновенной замены кабеля. Именно поэтому комплект называется Wireless Wire (Беспроводной кабел
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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