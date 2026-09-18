Корпус Supermicro CSE-216BE1C-R920LPB 2U 24x2.5" HS 2x920W Redundant
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293925
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
437x89x630
Мощность блока питания
920
Расположение блока питания
горизонтальное
Типоразмер
2U
Форм-фактор
ATX, EATX, EE-ATX
Цвет корпуса
черный
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
24
Описание товара Корпус Supermicro CSE-216BE1C-R920LPB 2U 24x2.5" HS 2x920W Redundant
Серверный корпус мощностью 900 Вт. 7 низкопрофильных слотов расширения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
437x89x630
Мощность блока питания
920
Расположение блока питания
горизонтальное
Типоразмер
2U
Форм-фактор
ATX, EATX, EE-ATX
Цвет корпуса
черный
Серверный корпус мощностью 900 Вт. 7 низкопрофильных слотов расширения.
Корпус Supermicro CSE-216BE1C-R920LPB 2U 24x2.5" HS 2x920W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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