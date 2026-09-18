Блок питания FORMULA / Formula ATX 400W SX-400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293134
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
910
Описание товара Блок питания FORMULA / Formula ATX 400W SX-400
Блок питания FORMULA / Formula ATX 400W SX-400
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 600W CB600
-
В наличииЦена 1 830 руб.458 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W ATX-450PPE (EX260640RUS) Black
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитБлок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитБлок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black)
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитБлок питания Exegate 500W 500PPX (EX221641RUS) Black
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-500PPE (EX260641RUS) Black
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБлок питания ExeGate 550W 550PPE (EX282072RUS) Black
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБлок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS)
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБлок питания MikroTik 48POW 48V
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитБлок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS)
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 080 руб.515 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM)
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Блок питания FORMULA / Formula ATX 400W SX-400
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Блок питания FORMULA / Formula ATX 400W SX-400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1830 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания FORMULA / Formula ATX 400W SX-400