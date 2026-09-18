Радиомост Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 PBE-2AC-400 2.4ГГц AC450 18dBi 1x1Gb
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293103
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
3G
нет
4G
нет
Защита информации
WEP, WPA, WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
330 Мбит/с
Максимальная дальность
до 20 км
Расширенные функции
Питание через Ethernet-кабель (PoE)
Скорость портов
1000 Мбит/сек
Стандарт беспроводной связи
802.11a/b/g/n/ac
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
8.78
Описание товара Радиомост Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 PBE-2AC-400 2.4ГГц AC450 18dBi 1x1Gb
Радиомост PowerBeam 2ac-400 — это очередная модель новой гибридной линейки Ubiquiti. А отличие от других серий АС, где использовался только частотный диапазон 5 ГГц, данное устройство работает на частотах 2.4. ГГц. Такое совмещение позволило улучшить стабильность сигнала, и при этом сохранить пропускную способность радиоканала на уровне более чем в 330 мбит/с.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
3G
нет
4G
нет
Защита информации
WEP, WPA, WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
330 Мбит/с
Максимальная дальность
до 20 км
Расширенные функции
Питание через Ethernet-кабель (PoE)
Скорость портов
1000 Мбит/сек
Стандарт беспроводной связи
802.11a/b/g/n/ac
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
1
Развернуть
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Радиомост PowerBeam 2ac-400 — это очередная модель новой гибридной линейки Ubiquiti. А отличие от других серий АС, где использовался только частотный диапазон 5 ГГц, данное устройство работает на частотах 2.4. ГГц. Такое совмещение позволило улучшить стабильность сигнала, и при этом сохранить пропускную способность радиоканала на уровне более чем в 330 мбит/с.
Радиомост Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 PBE-2AC-400 2.4ГГц AC450 18dBi 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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