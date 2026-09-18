Радиомост Ubiquiti PowerBeam M5 PBE-M5-300 5ГГц N150 22dBi 1x100Mb
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293093
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
2.3
Описание товара Радиомост Ubiquiti PowerBeam M5 PBE-M5-300 5ГГц N150 22dBi 1x100Mb
PowerBeam M5-300 — выпущенная компанией Ubiquiti Networks будет прекрасным выбором для создания производительных радиомостов, особенно в условиях города, так как частотный диапазон 5 ГГц, в котором работает PowerBeam M5 300, используется намного реже стандартного 2.4 ГГц диапазона, следовательно и помех от работы других сетей на нем меньше. Настраивается с помощью системы AirOS.
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PowerBeam M5-300 — выпущенная компанией Ubiquiti Networks будет прекрасным выбором для создания производительных радиомостов, особенно в условиях города, так как частотный диапазон 5 ГГц, в котором работает PowerBeam M5 300, используется намного реже стандартного 2.4 ГГц диапазона, следовательно и помех от работы других сетей на нем меньше. Настраивается с помощью системы AirOS.
Радиомост Ubiquiti PowerBeam M5 PBE-M5-300 5ГГц N150 22dBi 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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