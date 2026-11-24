Кронштейн потолочный ONKRON N2L ( наклон -5/+15°, поворот 30°, до 68,2 кг, черный) N2L-B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-80
Максимальная нагрузка, кг
68
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%4 900 руб. 12 645 руб.
В наличии
Код товара: 291037
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 900 руб. -61%
12 645 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-80
Максимальная нагрузка, кг
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х23х7
Вес, кг.
7.5
Описание товара Кронштейн потолочный ONKRON N2L ( наклон -5/+15°, поворот 30°, до 68,2 кг, черный) N2L-B
Потолочный кронштейн для телевизора ONKRON N2L предназначен для панелей с диагональю экрана от 32 до 80 дюймов (81,28 – 203,2 см). Максимальный выдерживаемый вес составляет 68,2 кг, что делает кронштейн подходящим для средних и больших digital-панелей. Он обладает широкими возможностями наклона и поворота. Различные варианты крепления на вертикальную и наклонную поверхность (например, на стену или потолок) делают крепление по-настоящему универсальным.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x100 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-80
Максимальная нагрузка, кг
68
Страна производитель
Китай
Потолочный кронштейн для телевизора ONKRON N2L предназначен для панелей с диагональю экрана от 32 до 80 дюймов (81,28 – 203,2 см). Максимальный выдерживаемый вес составляет 68,2 кг, что делает кронштейн подходящим для средних и больших digital-панелей. Он обладает широкими возможностями наклона и поворота. Различные варианты крепления на вертикальную и наклонную поверхность (например, на стену или потолок) делают крепление по-настоящему универсальным.
Купить Кронштейн потолочный ONKRON N2L ( наклон -5/+15°, поворот 30°, до 68,2 кг, черный) N2L-B - по цене 4900 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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