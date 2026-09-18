Top.Mail.Ru
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 1
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 2
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 3
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 4
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 1
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 2
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 3
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 4
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
1 510 руб.  3 116 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291003
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х8
Вес, кг.
4.43

Описание товара Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)

Настенный поворотно-наклонный кронштейн для телевизоров и мониторов с диагональю от 20 до 43 дюймов. Наклонно-поворотный кронштейн Kromax OPTIMA-214 разработан для лучшей совместимости с большинством телевизоров и мониторов диагональю от 20 до 43 дюймов и максимальным весом 30 кг. Регулируемое расстояние от стены до панели, несколько степеней свободы (наклон, поворот, сдвиг), простота и совершенство модели Kromax OPTIMA-214 сделали его максимально удобным и доступным для наших покупателей. Съемная монтажная пластина облегчает установку кронштейна Kromax OPTIMA-214– пластина крепится к задней панели телевизора, затем по специальным пазам входит в стеновое крепление, что упрощает монтаж. Небольшой размер настенной монтажной площадки позволяет удачно закрепить кронштейн Kromax OPTIMA-214 в углу, на колонне, стыке, и даже на рельефной поверхности.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный поворотно-наклонный кронштейн для телевизоров и мониторов с диагональю от 20 до 43 дюймов. Наклонно-поворотный кронштейн Kromax OPTIMA-214 разработан для лучшей совместимости с большинством телевизоров и мониторов диагональю от 20 до 43 дюймов и максимальным весом 30 кг. Регулируемое расстояние от стены до панели, несколько степеней свободы (наклон, поворот, сдвиг), простота и совершенство модели Kromax OPTIMA-214 сделали его максимально удобным и доступным для наших покупателей. Съемная монтажная пластина облегчает установку кронштейна Kromax OPTIMA-214– пластина крепится к задней панели телевизора, затем по специальным пазам входит в стеновое крепление, что упрощает монтаж. Небольшой размер настенной монтажной площадки позволяет удачно закрепить кронштейн Kromax OPTIMA-214 в углу, на колонне, стыке, и даже на рельефной поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...