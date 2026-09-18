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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
1 510 руб.
3 116
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291003
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Описание товара Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)
Настенный поворотно-наклонный кронштейн для телевизоров и мониторов с диагональю от 20 до 43 дюймов. Наклонно-поворотный кронштейн Kromax OPTIMA-214 разработан для лучшей совместимости с большинством телевизоров и мониторов диагональю от 20 до 43 дюймов и максимальным весом 30 кг. Регулируемое расстояние от стены до панели, несколько степеней свободы (наклон, поворот, сдвиг), простота и совершенство модели Kromax OPTIMA-214 сделали его максимально удобным и доступным для наших покупателей. Съемная монтажная пластина облегчает установку кронштейна Kromax OPTIMA-214– пластина крепится к задней панели телевизора, затем по специальным пазам входит в стеновое крепление, что упрощает монтаж. Небольшой размер настенной монтажной площадки позволяет удачно закрепить кронштейн Kromax OPTIMA-214 в углу, на колонне, стыке, и даже на рельефной поверхности.
Настенный поворотно-наклонный кронштейн для телевизоров и мониторов с диагональю от 20 до 43 дюймов. Наклонно-поворотный кронштейн Kromax OPTIMA-214 разработан для лучшей совместимости с большинством телевизоров и мониторов диагональю от 20 до 43 дюймов и максимальным весом 30 кг. Регулируемое расстояние от стены до панели, несколько степеней свободы (наклон, поворот, сдвиг), простота и совершенство модели Kromax OPTIMA-214 сделали его максимально удобным и доступным для наших покупателей. Съемная монтажная пластина облегчает установку кронштейна Kromax OPTIMA-214– пластина крепится к задней панели телевизора, затем по специальным пазам входит в стеновое крепление, что упрощает монтаж. Небольшой размер настенной монтажной площадки позволяет удачно закрепить кронштейн Kromax OPTIMA-214 в углу, на колонне, стыке, и даже на рельефной поверхности.
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-214 20-43" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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