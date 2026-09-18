Радиомост Ubiquiti NanoBeam M5 NBE-M5-16(EU) 5ГГц N150 16dBi 1x100Mb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289796
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Максимальная дальность
до 5 км
Скорость портов
100
Стандарт беспроводной связи
802.11a, AirMax, 802.11n
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
9.78
Описание товара Радиомост Ubiquiti NanoBeam M5 NBE-M5-16(EU) 5ГГц N150 16dBi 1x100Mb
NanoBeam M5-16 — это универсальное устройство компактных размеров, предназначенное для использования в качестве WiFi моста или внешней точки доступа. M5-16 представляет собой дальнобойный CPE-клиент к базовой станции с максимальной скоростью 150 Мбит/с. Модель работает на частоте 5 ГГц и оснащена WiFi антенной 16 dBi. Дальность действия достигает 5 км, а высокая стойкость к различным погодным условиям и коррозии делают NanoBeam M5-16 незаменимым в своем классе.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Wi-Fi мост
Максимальная дальность
до 5 км
Скорость портов
100
Стандарт беспроводной связи
802.11a, AirMax, 802.11n
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
NanoBeam M5-16 — это универсальное устройство компактных размеров, предназначенное для использования в качестве WiFi моста или внешней точки доступа. M5-16 представляет собой дальнобойный CPE-клиент к базовой станции с максимальной скоростью 150 Мбит/с. Модель работает на частоте 5 ГГц и оснащена WiFi антенной 16 dBi. Дальность действия достигает 5 км, а высокая стойкость к различным погодным условиям и коррозии делают NanoBeam M5-16 незаменимым в своем классе.
Радиомост Ubiquiti NanoBeam M5 NBE-M5-16(EU) 5ГГц N150 16dBi 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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