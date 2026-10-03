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Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11 Pro Camera Glass (черная рамка) купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11 Pro Camera Glass (черная рамка)

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Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11 Pro Camera Glass (черная рамка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
310 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 289286
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11 Pro Camera Glass (черная рамка)
310 руб. -57%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11 Pro Camera Glass (черная рамка)

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой надежное решение для защиты вашего устройства от царапин и повреждений. Эти защитные аксессуары предназначены для установки на экран смартфона, обеспечивая высокую степень защиты благодаря передовым технологиям производства. Главной особенностью защитных стекол BoraSCO является их минимальная толщина — всего 0.26 мм. Это позволяет сохранять оригинальную чувствительность экрана, не влияя на качество изображения и не искажая цвета. При этом стекло обладает высокой твердостью, заявленной на уровне 9 по шкале Мооса, что гарантирует устойчивость к царапинам и небольшим ударам, которым устройство может подвергаться в повседневной жизни. Бренд BoraSCO славится своим качественным исполнением и надежностью, предлагая пользователям решения, которые эффективно защищают устройства и не теряют свои свойства в течение длительного времени. Защитное стекло плотно прилегает к экрану, не оставляя воздушных пузырьков и обеспечивая кристальную прозрачность. Воспользуйтесь защитными стеклами и пленками BoraSCO, чтобы продлить срок службы вашего смартфона и сохранить его внешний вид новым даже при активном использовании.

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11 Pro Camera Glass (черная рамка)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой надежное решение для защиты вашего устройства от царапин и повреждений. Эти защитные аксессуары предназначены для установки на экран смартфона, обеспечивая высокую степень защиты благодаря передовым технологиям производства. Главной особенностью защитных стекол BoraSCO является их минимальная толщина — всего 0.26 мм. Это позволяет сохранять оригинальную чувствительность экрана, не влияя на качество изображения и не искажая цвета. При этом стекло обладает высокой твердостью, заявленной на уровне 9 по шкале Мооса, что гарантирует устойчивость к царапинам и небольшим ударам, которым устройство может подвергаться в повседневной жизни. Бренд BoraSCO славится своим качественным исполнением и надежностью, предлагая пользователям решения, которые эффективно защищают устройства и не теряют свои свойства в течение длительного времени. Защитное стекло плотно прилегает к экрану, не оставляя воздушных пузырьков и обеспечивая кристальную прозрачность. Воспользуйтесь защитными стеклами и пленками BoraSCO, чтобы продлить срок службы вашего смартфона и сохранить его внешний вид новым даже при активном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11 Pro Camera Glass (черная рамка) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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