Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11 Pro Camera Glass (черная рамка)
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Cover+Full Glue для Apple iPhone 11 Pro Camera Glass (черная рамка)
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой надежное решение для защиты вашего устройства от царапин и повреждений. Эти защитные аксессуары предназначены для установки на экран смартфона, обеспечивая высокую степень защиты благодаря передовым технологиям производства. Главной особенностью защитных стекол BoraSCO является их минимальная толщина — всего 0.26 мм. Это позволяет сохранять оригинальную чувствительность экрана, не влияя на качество изображения и не искажая цвета. При этом стекло обладает высокой твердостью, заявленной на уровне 9 по шкале Мооса, что гарантирует устойчивость к царапинам и небольшим ударам, которым устройство может подвергаться в повседневной жизни. Бренд BoraSCO славится своим качественным исполнением и надежностью, предлагая пользователям решения, которые эффективно защищают устройства и не теряют свои свойства в течение длительного времени. Защитное стекло плотно прилегает к экрану, не оставляя воздушных пузырьков и обеспечивая кристальную прозрачность. Воспользуйтесь защитными стеклами и пленками BoraSCO, чтобы продлить срок службы вашего смартфона и сохранить его внешний вид новым даже при активном использовании.
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