Сетевая карта Synology E10G18-T1 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 LP E10G18-T1
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289029
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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
200
Описание товара Сетевая карта Synology E10G18-T1 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 LP E10G18-T1
Плата E10G18-T1, оснащенная разъемом RJ-45 и поддерживающая стандарты IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) и 802.3x, поможет эффективно перейти к сетевой среде 10 Гбит/с Ethernet, используя существующую инфраструктуру. Плата E10G18-T1, поддерживающая обратную совместимость и автоматическое согласование между стандартами 10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2.5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с Ethernet, служит экономичным решением для малого бизнеса и домашних пользователей, позволяющим справиться с узким местом в передаче данных.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Плата E10G18-T1, оснащенная разъемом RJ-45 и поддерживающая стандарты IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) и 802.3x, поможет эффективно перейти к сетевой среде 10 Гбит/с Ethernet, используя существующую инфраструктуру. Плата E10G18-T1, поддерживающая обратную совместимость и автоматическое согласование между стандартами 10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2.5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с Ethernet, служит экономичным решением для малого бизнеса и домашних пользователей, позволяющим справиться с узким местом в передаче данных.
Сетевая карта Synology E10G18-T1 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 LP E10G18-T1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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