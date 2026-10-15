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Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Серверная платформа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
508 420 руб.  711 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288999
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Серверная платформа
Размеры в упаковке, м
1.2х0.4х0.4
Вес, кг.
20

Описание товара Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant

Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant

Отзывы о товаре Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Серверная платформа
Описание
Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant
Самовывоз
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Отзывы


Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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