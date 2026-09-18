Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-WTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 2x800W Redundant

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Характеристики
Тип товара
Сервер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
287 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288986
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Платформа Supermicro SuperServer SYS-6019P-WTR форм-фактора 1U обладает широкими возможностями для организации высокопроизводительной и надежной серверной станции. Она поставляется с материнской платой и двумя блоками питания мощностью 750 Вт. Внутри можно установить 2 процессора, до 12 слотов ОЗУ, 4 накопителя типоразмера 3.5 дюйма. Коммуникационные возможности представлены 2 гигабитными разъемами LAN, видеовыходом VGA, портами USB 3.0. Система охлаждения с 4-мя вентиляторами эффективно справляется с отведением тепла от мощных компонентов. Платформа Supermicro SuperServer SYS-6019P-WTR характеризуется соответствием энергоэффективности платинового уровня и оснащена счетчиками скорости вращения вентиляторов с возможностью корректировки.
Платформа Supermicro SuperServer SYS-6019P-WTR форм-фактора 1U обладает широкими возможностями для организации высокопроизводительной и надежной серверной станции. Она поставляется с материнской платой и двумя блоками питания мощностью 750 Вт. Внутри можно установить 2 процессора, до 12 слотов ОЗУ, 4 накопителя типоразмера 3.5 дюйма. Коммуникационные возможности представлены 2 гигабитными разъемами LAN, видеовыходом VGA, портами USB 3.0. Система охлаждения с 4-мя вентиляторами эффективно справляется с отведением тепла от мощных компонентов. Платформа Supermicro SuperServer SYS-6019P-WTR характеризуется соответствием энергоэффективности платинового уровня и оснащена счетчиками скорости вращения вентиляторов с возможностью корректировки.
Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-WTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 2x800W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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