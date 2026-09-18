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Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 1x800W Fixed купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 1x800W Fixed

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Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR - фото 1
Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR - фото 2
Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
  • Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR - фото 1
  • Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR - фото 2
  • Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
186 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288985
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Размеры в упаковке, см
72х60х19
Вес, кг.
22

Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 1x800W Fixed

Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 1x800W Fixed

Отзывы о товаре Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 1x800W Fixed




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Описание
Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 1x800W Fixed
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-MTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 1x800W Fixed - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 186360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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