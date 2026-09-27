Серверная платформа Supermicro SYS-5019C-MR 1U 1xLGA1151 DDR4x4 4x3.5" HS 2x400W Redundant

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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
4
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
192 130 руб.
199 870
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288978
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Серверная платформа Supermicro в компактном форм-факторе 1U — удачное решение для современных серверных задач, где важны производительность и экономия пространства. Лёгкая и прочная конструкция весом 9,53 кг упрощает монтаж. Сертификат энергосбережения 80 PLUS Platinum и два блока питания по 400 Вт обеспечивают стабильную и экономичную работу оборудования, что особенно актуально для круглосуточной нагрузки. С четырьмя слотами под RDIMM DDR5 вы получаете гибкость масштабирования памяти для актуальных приложений. Два разъёма M.2 позволяют использовать быстрые SSD-диски, а сдвоенные сетевые интерфейсы 2 x 10 Gigabit Ethernet открывают широкие возможности для обеспечения высокой пропускной способности в demanding-средах.
Серверная платформа Supermicro в компактном форм-факторе 1U — удачное решение для современных серверных задач, где важны производительность и экономия пространства. Лёгкая и прочная конструкция весом 9,53 кг упрощает монтаж. Сертификат энергосбережения 80 PLUS Platinum и два блока питания по 400 Вт обеспечивают стабильную и экономичную работу оборудования, что особенно актуально для круглосуточной нагрузки. С четырьмя слотами под RDIMM DDR5 вы получаете гибкость масштабирования памяти для актуальных приложений. Два разъёма M.2 позволяют использовать быстрые SSD-диски, а сдвоенные сетевые интерфейсы 2 x 10 Gigabit Ethernet открывают широкие возможности для обеспечения высокой пропускной способности в demanding-средах.
Серверная платформа Supermicro SYS-5019C-MR 1U 1xLGA1151 DDR4x4 4x3.5" HS 2x400W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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