Top.Mail.Ru
Корпус Supermicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB 2U 12x3.5" HS 2x1230W Redundant купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Supermicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB 2U 12x3.5" HS 2x1230W Redundant

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Supermicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 940 руб. 
Начислим 3216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Supermicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB 2U 12x3.5" HS 2x1230W Redundant
200 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
87х67х29
Вес, кг.
34

Описание товара Корпус Supermicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB 2U 12x3.5" HS 2x1230W Redundant

SuperMicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB — это надёжный и мощный 2U-корпус, который станет идеальным выбором для создания высокопроизводительного сервера.

Отзывы о товаре Корпус Supermicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB 2U 12x3.5" HS 2x1230W Redundant




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
SuperMicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB — это надёжный и мощный 2U-корпус, который станет идеальным выбором для создания высокопроизводительного сервера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Supermicro CSE-826BE1C4-R1K23LPB 2U 12x3.5" HS 2x1230W Redundant - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 200940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...