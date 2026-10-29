Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 288651
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.5
Описание товара Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green
Отличное решение для тех, кто ценит не только стандартный набор функций, но и интересный дизайн.Чайник обладает достаточно большим объемом, что позволит вскипятить оптимальное количество воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитЧайник электрический Великие Реки Чая-3А серебристый
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитЧайник электрический Яромир ЯР-1056
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитЧайник электрический Яромир ЯР-1059 Red
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитЧайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нер...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитЧайник электрический Мастерица ЕК-1701M белый/серый
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитЧайник электрический Мастерица ЕК-1701M белый/бирюзовый
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитЧайник электрический BBK EK1760S черный
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитЧайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитЧайник Blackton Bt KT1706P Бежевый
Отличное решение для тех, кто ценит не только стандартный набор функций, но и интересный дизайн.Чайник обладает достаточно большим объемом, что позволит вскипятить оптимальное количество воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green