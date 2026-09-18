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Внешний HDD Silicon Power Armor A60 5Tb (SP050TBPHDA60S3K) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Silicon Power Armor A60 5Tb (SP050TBPHDA60S3K) Black

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Внешний HDD Silicon Power Armor A60 5Tb (SP050TBPHDA60S3K) Black - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A60 5Tb (SP050TBPHDA60S3K) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A60 5Tb (SP050TBPHDA60S3K) Black - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A60 5Tb (SP050TBPHDA60S3K) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288273
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A60 5Tb (SP050TBPHDA60S3K) Black

Silicon Power Armor A60 оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 с пропускной способностью 5 Гб/сек, что в 10 раз превышает пропускную способность интерфейса USB 2.0, что позволяет сократить время при передачи огромных файлов.

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Описание
Silicon Power Armor A60 оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 с пропускной способностью 5 Гб/сек, что в 10 раз превышает пропускную способность интерфейса USB 2.0, что позволяет сократить время при передачи огромных файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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