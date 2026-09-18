Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND)
Точка доступа Mikrotik wAP wAP R RBwAPR-2nD выполнена в белом корпусе. Она предназначена для дальнейшего размещения на улице. Оборудование это может эксплуатироваться при температуре от -40 до +60 ?. Оно не боится морозной зимы и знойного лета, адаптировано к нашим климатическим условиям. Установка точки доступа Mikrotik wAP wAP R RBwAPR-2nD выполняется на стене. Гарантирована превосходная фиксация данного оборудования, оно прекрасно выдерживает ветровые нагрузки. Присоединение к Интернету выполняется через порт Ethernet (LAN). Скорость на этом разъеме – 10/100 Мбит/с. Преимуществом станет поддержка PoE. Сетевой адаптер PoE позволяет передавать энергию по интернет-кабелю. За счет этого облегчается последующая установка точки доступа, достаточно проложить один провод для ее подключения. Оборудование вещает на частоте 2.4 ГГц. Оно поддерживает стандарт беспроводной сети Wi-Fi 802.11n. Пропускная способность у него оптимальная – 300 Мбит/с. Этого достаточно для использования различных сервисов. Есть в точке доступа слот miniPCI, позволяющий подключить LTE-модем.
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