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Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM)

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Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 6
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 7
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 8
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 9
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 6
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 7
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 8
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 9
  • Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287955
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Комплектация
Роутер, PoE инжектор, блок питания (24 В 1.2 А), крепление для установки на DIN-рейку, металлический хомут для установки на мачту, пластиковая стяжка для установки на мачту - 2 шт.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
143 x 247 x 48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х7
Вес, кг.
1.33

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM)

NetMetal 5 - это совершенно новое устройство, которое сочетает в себе преимущества двух моделей: Metal и BaseBox. Выполненное в водонепроницаемом металлическом корпусе, который может выдержать самые экстримальные погодные условия и нагрузки, и в то же время, прост в использовании, открываясь и закрываясь с одной стороны. Твердый алюминиевый корпус также работает в качестве надежного теплоотвода высокой выходной мощности радио-части. Имеется поддержка стандарта 802.11ac, с канальной скоростью до 866 Mb, модуляцией 256-QAM и шириной канала до 80 МГц.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Комплектация
Роутер, PoE инжектор, блок питания (24 В 1.2 А), крепление для установки на DIN-рейку, металлический хомут для установки на мачту, пластиковая стяжка для установки на мачту - 2 шт.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
143 x 247 x 48
Страна производитель
Китай
Описание
NetMetal 5 - это совершенно новое устройство, которое сочетает в себе преимущества двух моделей: Metal и BaseBox. Выполненное в водонепроницаемом металлическом корпусе, который может выдержать самые экстримальные погодные условия и нагрузки, и в то же время, прост в использовании, открываясь и закрываясь с одной стороны. Твердый алюминиевый корпус также работает в качестве надежного теплоотвода высокой выходной мощности радио-части. Имеется поддержка стандарта 802.11ac, с канальной скоростью до 866 Mb, модуляцией 256-QAM и шириной канала до 80 МГц.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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