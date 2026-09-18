Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287955
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Комплектация
Роутер, PoE инжектор, блок питания (24 В 1.2 А), крепление для установки на DIN-рейку, металлический хомут для установки на мачту, пластиковая стяжка для установки на мачту - 2 шт.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
143 x 247 x 48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х7
Вес, кг.
1.33
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM)
NetMetal 5 - это совершенно новое устройство, которое сочетает в себе преимущества двух моделей: Metal и BaseBox. Выполненное в водонепроницаемом металлическом корпусе, который может выдержать самые экстримальные погодные условия и нагрузки, и в то же время, прост в использовании, открываясь и закрываясь с одной стороны. Твердый алюминиевый корпус также работает в качестве надежного теплоотвода высокой выходной мощности радио-части. Имеется поддержка стандарта 802.11ac, с канальной скоростью до 866 Mb, модуляцией 256-QAM и шириной канала до 80 МГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Комплектация
Роутер, PoE инжектор, блок питания (24 В 1.2 А), крепление для установки на DIN-рейку, металлический хомут для установки на мачту, пластиковая стяжка для установки на мачту - 2 шт.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
143 x 247 x 48
Страна производитель
Китай
NetMetal 5 - это совершенно новое устройство, которое сочетает в себе преимущества двух моделей: Metal и BaseBox. Выполненное в водонепроницаемом металлическом корпусе, который может выдержать самые экстримальные погодные условия и нагрузки, и в то же время, прост в использовании, открываясь и закрываясь с одной стороны. Твердый алюминиевый корпус также работает в качестве надежного теплоотвода высокой выходной мощности радио-части. Имеется поддержка стандарта 802.11ac, с канальной скоростью до 866 Mb, модуляцией 256-QAM и шириной канала до 80 МГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Wi-Fi роутер MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPACD-NM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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