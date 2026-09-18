Сетевая карта Lenovo ThinkSystem I350-T2 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP 7ZT7A00534
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287722
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
244
Описание товара Сетевая карта Lenovo ThinkSystem I350-T2 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP 7ZT7A00534
Ссетевой адаптер ThinkSystem I350-T2, 2x RJ-45 1Гбит/с, интерфейс PCI-E x4, чип - intel I350-T2, стандарт USB - USB 2.0, количество портов - 2.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Ссетевой адаптер ThinkSystem I350-T2, 2x RJ-45 1Гбит/с, интерфейс PCI-E x4, чип - intel I350-T2, стандарт USB - USB 2.0, количество портов - 2.
Сетевая карта Lenovo ThinkSystem I350-T2 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP 7ZT7A00534 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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