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Сетевая карта Lenovo ThinkSystem I350-T2 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP 7ZT7A00534 купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Lenovo ThinkSystem I350-T2 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP 7ZT7A00534

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Сетевой адаптер Lenovo TCH ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe (7ZT7A00534)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287722
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
244

Описание товара Сетевая карта Lenovo ThinkSystem I350-T2 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP 7ZT7A00534

Ссетевой адаптер ThinkSystem I350-T2, 2x RJ-45 1Гбит/с, интерфейс PCI-E x4, чип - intel I350-T2, стандарт USB - USB 2.0, количество портов - 2.

Отзывы о товаре Сетевая карта Lenovo ThinkSystem I350-T2 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP 7ZT7A00534




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Описание
Ссетевой адаптер ThinkSystem I350-T2, 2x RJ-45 1Гбит/с, интерфейс PCI-E x4, чип - intel I350-T2, стандарт USB - USB 2.0, количество портов - 2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Lenovo ThinkSystem I350-T2 2x1GbE RJ45 PCIe2.0 x4 LP 7ZT7A00534 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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