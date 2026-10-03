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Блок питания Intel 1300W 80PLUS Titanium Redundant 1U AXX1300TCRPS купить с доставкой в Москве
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Блок питания Intel 1300W 80PLUS Titanium Redundant 1U AXX1300TCRPS

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Блок питания Intel PSU Redundant 1300W AXX1300TCRPS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 830 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287484
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок питания Intel 1300W 80PLUS Titanium Redundant 1U AXX1300TCRPS
19 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
110

Описание товара Блок питания Intel 1300W 80PLUS Titanium Redundant 1U AXX1300TCRPS

Блок питания KEENETIC KPS-1225-01

Отзывы о товаре Блок питания Intel 1300W 80PLUS Titanium Redundant 1U AXX1300TCRPS




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания KEENETIC KPS-1225-01
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Intel 1300W 80PLUS Titanium Redundant 1U AXX1300TCRPS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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