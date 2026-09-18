Описание товара Память оперативная DDR4 Infortrend 8Gb 2400MHz (DDR4RECMD-0010)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 идеально подходит для базового апгрейда старого ПК или сборки недорогой офисной, домашней или мультимедийной системы. Объёма в 8 ГБ достаточно для уверенной работы с документами, браузером с множеством вкладок, нетребовательными приложениями и даже для лёгких игр на минимальных настройках. Он станет отличным и экономичным решением, когда нужно быстро оживить компьютер, не вкладываясь в топовые скоростные комплекты, но стоит понимать, что для современных игровых сборок или профессиональных рабочих станций понадобятся комплекты большего объёма и более высокой частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает более высокую эффективную частоту и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Для совместимости критически важно, что это поколение памяти физически и электрически несовместимо с предыдущими, поэтому устанавливать его можно только в материнские платы, оснащённые слотами DIMM под DDR4. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для классических настольных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Один модуль объёмом 8 ГБ предоставляет комфортный минимум для повседневных задач, однако для многозадачности или игр рекомендуется установка второй идентичной планки для активации двухканального режима. Частота 2400 МГц относится к базовому уровню для стандарта DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для офисной работы и веб-сёрфинга. В играх и профессиональных приложениях разница с более быстрыми модулями (например, 3200 МГц) будет заметна, но не кардинальна, особенно если другие компоненты системы тоже не являются топовыми.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как правило, память начального уровня с частотой 2400 МГц работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и с достаточно высокими таймингами, что означает чуть большую задержку при обращении к данным по сравнению с более дорогими модулями. Данная модель, вероятно, не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, то есть будет работать на заявленной частоте 2400 МГц только в том случае, если её поддерживает материнская плата и процессор по умолчанию. Руководства по ручному разгону от производителя, скорее всего, нет, поэтому потенциал для повышения частоты вручную крайне ограничен.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 100 и новее) и AMD (платформы AM4 и новее), которые имеют слоты DDR4. Однако важно помнить, что не все процессоры и материнские платы, особенно бюджетные или ранних серий, поддерживают частоту 2400 МГц в штатном режиме без активации XMP. Перед покупкой стоит зайти на сайт производителя материнской платы и проверить список поддерживаемой памяти (QVL), чтобы убедиться в гарантированной совместимости и стабильной работе.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по описанию, данная планка памяти не оснащена радиатором охлаждения. Это характерно для модулей начального уровня с невысокой частотой и стандартным напряжением, которые не склонны к сильному нагреву даже под нагрузкой. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при установке в компактные корпуса или при использовании крупных башенных процессорных кулеров, так как исключает риск механического конфликта. Внешний вид у планки минималистичный, подсветка (RGB или иная) не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить планки в правильные слоты материнской платы (обычно через один), чтобы активировать двухканальный режим работы. Это даст значительный прирост скорости работы с памятью по сравнению с одноканальным режимом. При дальнейшем расширении системы важно стараться использовать модули с идентичными характеристиками — частотой, таймингами и объёмом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это одиночный модуль, поэтому для сбалансированной системы потребуется покупка второй планки. Также стоит чётко понимать, что это базовая модель без поддержки XMP, и её рабочая частота напрямую зависит от возможностей материнской платы и процессора по умолчанию. При выборе обязательно сверьте поколение (DDR4) и форм-фактор (DIMM) с вашей материнской платой. Этот модуль — оптимальный бюджетный выбор для апгрейда старого ПК на DDR4 или сборки простой системы, но для новой игровой сборки лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с более высокой частотой.