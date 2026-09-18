Накопитель HDD Seagate 4TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST4000NM005A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286817
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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
698
Описание товара Накопитель HDD Seagate 4TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST4000NM005A
Жесткий диск для сервера. Среднее время наработки на отказ: 2000000 ч. Внешняя скорость передачи данных: 1200 МБ/с. SAS 12 Гбит/с.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Жесткий диск для сервера. Среднее время наработки на отказ: 2000000 ч. Внешняя скорость передачи данных: 1200 МБ/с. SAS 12 Гбит/с.
Накопитель HDD Seagate 4TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST4000NM005A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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