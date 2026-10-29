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Накопитель HDD Seagate 12TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST12000NM0027 купить с доставкой в Москве
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Накопитель HDD Seagate 12TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST12000NM0027

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Жесткий диск Seagate SAS 12Tb (ST12000NM0027) - фото 1
Жесткий диск Seagate SAS 12Tb (ST12000NM0027) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
  • Жесткий диск Seagate SAS 12Tb (ST12000NM0027) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SAS 12Tb (ST12000NM0027) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 820 руб. 
Начислим 1102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 286699
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель HDD Seagate 12TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST12000NM0027
68 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
900

Описание товара Накопитель HDD Seagate 12TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST12000NM0027

Жесткий диск для сервера. Фактический объем: 11175,8 Гб. Внешняя скорость передачи данных: 600 МБ/с. SAS 12 Гбит/с. Максимальная скорость чтения и записи: 261 МБ/с.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Seagate 12TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST12000NM0027




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткий диск для сервера. Фактический объем: 11175,8 Гб. Внешняя скорость передачи данных: 600 МБ/с. SAS 12 Гбит/с. Максимальная скорость чтения и записи: 261 МБ/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Seagate 12TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" ST12000NM0027 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 68820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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