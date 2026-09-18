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Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh

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Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 286564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh
3 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
36х19х11
Вес, г.
880

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh - по цене 3560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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