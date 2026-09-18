Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 286564
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 560 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х19х11
Вес, г.
880
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK8800C голубой (20000стр.) для Kyoc...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитТонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN...
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитБокс для сбора тонера XEROX Phaser 7100 (106R02624)
-
В наличииЦена 6 340 руб.1585 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV49BK (8524B002) туба для копира iR-ADV C33xx...
-
В наличииЦена 7 250 руб. 9 630 руб.1813 руб. в СплитБлок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C33...
-
В наличииЦена 7 250 руб. 9 630 руб.1813 руб. в СплитБлок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C33...
-
В наличииЦена 7 430 руб.1858 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпу...
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитКартридж Xerox 006R01520 для Xerox WC7545/7556, голубой
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитКартридж HP CE285A для HP LJ P1102/P1102w, черный
-
В наличииЦена 9 590 руб. 16 810 руб.2398 руб. в СплитКартридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитКартридж HP CF280A для HP LJ Pro M401/M425, черный
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитДрам-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 голубой (51K) (013R00660)
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Купить Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh - по цене 3560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh