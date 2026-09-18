Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр)
Автомобильные пуско-зарядные устройства Вымпел представляют собой надежные и функциональные устройства, предназначенные для запуска автомобилей и зарядки аккумуляторов. Эти устройства отличаются компактными размерами, что обеспечивает удобство их использования и хранения. С шириной 15,5 см и высотой 8,5 см, они легко помещаются в багажник вашего автомобиля. Вес устройства составляет всего 1 кг, что делает его легким и портативным. Работая от стандартного бытового напряжения в 220 В, устройство обеспечивает стабильную и эффективную работу. Оно оснащено индикатором заряда, который позволяет контролировать процесс зарядки и вовремя принимать необходимые меры. Пуско-зарядное устройство Вымпел рассчитано на работу с аккумуляторами максимальной емкостью до 240 А·ч, что делает его подходящим для большинства легковых и грузовых автомобилей. Произведенное в России, это устройство отвечает высоким стандартам качества и надежности. Тип устройства – пусковое, что подразумевает его основную функцию – помощь в запуске двигателя в условиях, когда аккумулятор разряжен или ослаблен. Бренд Вымпел известен своей ответственностью к качеству и долговечности своих продуктов, благодаря чему вы можете быть уверены в долгом сроке службы устройства.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр)