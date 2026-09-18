Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 256GB ASDX256GUII3CL10-C
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285697
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
19
Описание товара Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 256GB ASDX256GUII3CL10-C
Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 256GB ASDX256GUII3CL10-C
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Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 256GB ASDX256GUII3CL10-C
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 256GB ASDX256GUII3CL10-C - стоимость товара 14490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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