Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 285696
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5 940 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
150
Описание товара Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C
Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C
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Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C
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Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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