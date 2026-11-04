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Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C купить с доставкой в Москве
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Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C

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Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 285696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
150

Описание товара Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C

Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C

Отзывы о товаре Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C




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Характеристики
Бренд
A-Data
Описание
Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти ADATA Premier ONE SDXC UHS-II U3 Class 10 64GB ASDX64GUII3CL10-C - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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