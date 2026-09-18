Пылесос Deerma DEM-TJ200 с контейнерм для сбора пыли, 1850Вт, белый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 284830
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
62х39х31
Вес, кг.
7.5
Описание товара Пылесос Deerma DEM-TJ200 с контейнерм для сбора пыли, 1850Вт, белый/черный
Пылесос Deerma Vacuum Cleaner TJ200 способен выполнять все бытовые задачи, недоступные обычным пылесосам. Он подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Вы сможете одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Не всякий мусор можно убирать одним и тем же пылесосом. Но пылесос Deerma Vacuum Cleaner TJ200 способен убрать и разлитую ребенком кашу, и упавший на пол…
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Пылесос Deerma Vacuum Cleaner TJ200 способен выполнять все бытовые задачи, недоступные обычным пылесосам. Он подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Вы сможете одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Не всякий мусор можно убирать одним и тем же пылесосом. Но пылесос Deerma Vacuum Cleaner TJ200 способен убрать и разлитую ребенком кашу, и упавший на пол…
Пылесос Deerma DEM-TJ200 с контейнерм для сбора пыли, 1850Вт, белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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