Top.Mail.Ru
Блок питания FORMULA 450W Retail VX PLUS 450 ATX v2.3 Haswell купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания FORMULA 450W Retail VX PLUS 450 ATX v2.3 Haswell

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания FORMULA 450W Retail VX PLUS 450 ATX v2.3 Haswell
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 283647
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блок питания FORMULA 450W Retail VX PLUS 450 ATX v2.3 Haswell

Блок питания FORMULA 450W Retail VX PLUS 450 ATX v2.3 Haswell



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA 450W Retail VX PLUS 450 ATX v2.3 Haswell




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FORMULA 450W Retail VX PLUS 450 ATX v2.3 Haswell


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FORMULA 450W Retail VX PLUS 450 ATX v2.3 Haswell - этот товар вы можете купить по цене 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...