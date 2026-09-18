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Блок питания FORMULA / Formula 350W Retail VX PLUS 350 ATX купить с доставкой в Москве
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Блок питания FORMULA / Formula 350W Retail VX PLUS 350 ATX

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Блок питания FORMULA / Formula 350W Retail VX PLUS 350 ATX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
Gold
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 283643
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
Gold
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания FORMULA / Formula 350W Retail VX PLUS 350 ATX

Блок питания FORMULA / Formula 350W Retail VX PLUS 350 ATX



Теги товара: Gold, Немодульный, 1U

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA / Formula 350W Retail VX PLUS 350 ATX




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
Gold
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FORMULA / Formula 350W Retail VX PLUS 350 ATX


Теги товара: Gold, Немодульный, 1U
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FORMULA / Formula 350W Retail VX PLUS 350 ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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