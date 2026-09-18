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Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992

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Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992 - фото 1
Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992 - фото 2
Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
для вечеринки, подвижная, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
2
Количество деталей
220
  • Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992 - фото 1
  • Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992 - фото 2
  • Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
870 руб.  1 411 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282524
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
для вечеринки, подвижная, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик
Количество деталей
220
Комплектация
2 комплекта кораблей, 2 игровых поля, фишки 2 цветов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х4
Вес, г.
889

Описание товара Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992

Морской бой настольная игра заключается в том, что бы первым потопить флот противника.

Отзывы о товаре Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
для вечеринки, подвижная, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик
Количество деталей
220
Комплектация
2 комплекта кораблей, 2 игровых поля, фишки 2 цветов
Страна производитель
Китай
Описание
Морской бой настольная игра заключается в том, что бы первым потопить флот противника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра Десятое Королевство Морской бой 1 00992 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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