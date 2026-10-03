Набор шампуров Grinda Barbecue 427755 450 мм (6 шт.)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор шампуров
Материал
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 281001
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор шампуров
Материал
сталь
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
49х8х3
Вес, г.
180
Описание товара Набор шампуров Grinda Barbecue 427755 450 мм (6 шт.)
Шампуры Grinda уголок, 450 мм, 6 шт. 427755 имеют V-образный профиль, что позволяет выдерживать вес крупных кусков. Витая рукоятка позволяет удобно и просто переворачивать мясо на мангале.
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Набор шампуров Grinda Barbecue 427755 450 мм (6 шт.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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