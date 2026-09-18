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Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 купить с доставкой в Москве
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Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299

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Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 1
Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 2
Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 3
Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 4
Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 1
  • Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 2
  • Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 3
  • Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 4
  • Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280110
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Характеристики

Бренд
Brauberg
Размеры в упаковке, см
8х7х7
Вес, г.
50

Описание товара Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299

Термоклей прочно и быстро скрепит различные материалы: бумагу, дерево, картон, стекло, пластмассу, металл, кожу, синтетические волокна и т. д. Диаметр клеевого стержня 11 мм и длина 20 см являются самыми востребованными параметрами для выполнения работ. Цвет клеевого стержня белый. В комплект входит 12 клеевых стрежней, обеспечивающих непрерывный рабочий процесс.

Отзывы о товаре Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299




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Характеристики
Бренд
Brauberg
Описание

Термоклей прочно и быстро скрепит различные материалы: бумагу, дерево, картон, стекло, пластмассу, металл, кожу, синтетические волокна и т. д. Диаметр клеевого стержня 11 мм и длина 20 см являются самыми востребованными параметрами для выполнения работ. Цвет клеевого стержня белый. В комплект входит 12 клеевых стрежней, обеспечивающих непрерывный рабочий процесс.

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Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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