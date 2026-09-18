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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280110
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Описание товара Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299
Термоклей прочно и быстро скрепит различные материалы: бумагу, дерево, картон, стекло, пластмассу, металл, кожу, синтетические волокна и т. д. Диаметр клеевого стержня 11 мм и длина 20 см являются самыми востребованными параметрами для выполнения работ. Цвет клеевого стержня белый. В комплект входит 12 клеевых стрежней, обеспечивающих непрерывный рабочий процесс.
Отзывы о товаре Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299
Термоклей прочно и быстро скрепит различные материалы: бумагу, дерево, картон, стекло, пластмассу, металл, кожу, синтетические волокна и т. д. Диаметр клеевого стержня 11 мм и длина 20 см являются самыми востребованными параметрами для выполнения работ. Цвет клеевого стержня белый. В комплект входит 12 клеевых стрежней, обеспечивающих непрерывный рабочий процесс.
Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клеевые стержни, диаметр 11 мм, длина 200 мм, белые, комплект 12 штук, BRAUBERG, европодвес, 670299