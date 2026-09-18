Описание товара Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый

Гриль SteakMaster REDMOND RGM-M805 – инновационный прибор, сочетающий возможности 3 кухонных устройств: гриля, духовки и барбекю. В стейкмастере можно жарить стейки, рыбу и овощи на гриле, делать выпечку и запекать блюда в противне. SteakMaster RGM-M805 быстро нагревается до нужной температуры (максимально до 240°C) и стабильно держит тепло на протяжении всего времени приготовления. Это позволяет добиться идеальной прожарки мяса, овощей, рыбы и птицы. Для приготовления разных продуктов в стейкмастер предусмотрено 7 автоматических программ. Среди них есть также такие полезные программы, как «Разморозка» и «Подогрев». Дополнительная опция гриля – приготовление стейков разной степени прожарки: RARE – слабая прожарка (позволяет делать стейки с кровью), MEDIUM – средняя прожарка и WELL DONE – сильная прожарка. Антипригарное покрытие панелей позволяет жарить на гриле овощи, мясо и рыбу с минимальным использованием масла. Помимо этого, у стейкмастера есть специальный поддон, в который стекают все излишки выделяемого при жарке сока и жира. В результате блюда получаются более диетическими. Размер панелей SteakMaster RGM-M805 – 307 мм х237 мм. Вы сможете приготовить на них большой стейк портерхаус, две-три куриных отбивных, несколько порций креветок гриль. Как духовка SteakMaster RGM-M805 открывает неограниченные возможности в приготовлении самых разнообразных блюд. В нем можно тушить овощи и мясо, запекать рыбу и картофель, готовить гарниры и выпекать пироги. Чтобы использовать стейкмастер как духовку, потребуется противень REDMOND RAM-BP1 (или фольгированные формы). Выложите подготовленные продукты в противень, поставьте его на панель гриля и сверху накройте сначала фольгой, а потом крышкой стейкмастера. Противень хорошо проводит и удерживает тепло, обеспечивая высокую скорость приготовления блюд. SteakMaster M805 раскрывается на 180°. А поскольку нагревательные элементы встроены непосредственно в панели, то можно готовить на двух панелях одновременно. Жарьте тонко нарезанные кусочки мяса и рыбы, овощи и фрукты. Стейкмастер готовит без дыма, поэтому его удобно использовать дома: делать вкусные барбекю-угощения можно прямо во время вечеринки с друзьями или ужина в кругу семьи.