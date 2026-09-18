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Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый

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Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 1
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 2
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 3
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 4
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 5
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 6
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 7
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 8
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 9
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 10
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 11
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 12
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 13
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 14
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 15
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 16
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 17
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 18
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 19
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 20
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 21
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 22
Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность, Вт
2100
Регулировка температуры
автоматическая
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
есть
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 1
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 2
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 3
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 4
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 5
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 6
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 7
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 8
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 9
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 10
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 11
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 12
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 13
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 14
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 15
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 16
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 17
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 18
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 19
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 20
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 21
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 22
  • Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276617
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Характеристики

Бренд
red solution
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
244
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
антипригарное
Основной цвет
серебристый
Прочее
защита от поражения электротоком класс i, защита от перегрева, автоматическое отключение, отсек для хранения шнура электропитания, термоизолированный корпус
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина пластины, см
313
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность, Вт
2100
Регулировка температуры
автоматическая
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
есть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
максимальная температура нагрева 240°с ± 3%
Индикаторы
уровня прожарки, работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х23
Вес, кг.
6

Описание товара Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый

Гриль SteakMaster REDMOND RGM-M805 – инновационный прибор, сочетающий возможности 3 кухонных устройств: гриля, духовки и барбекю. В стейкмастере можно жарить стейки, рыбу и овощи на гриле, делать выпечку и запекать блюда в противне. SteakMaster RGM-M805 быстро нагревается до нужной температуры (максимально до 240°C) и стабильно держит тепло на протяжении всего времени приготовления. Это позволяет добиться идеальной прожарки мяса, овощей, рыбы и птицы. Для приготовления разных продуктов в стейкмастер предусмотрено 7 автоматических программ. Среди них есть также такие полезные программы, как «Разморозка» и «Подогрев». Дополнительная опция гриля – приготовление стейков разной степени прожарки: RARE – слабая прожарка (позволяет делать стейки с кровью), MEDIUM – средняя прожарка и WELL DONE – сильная прожарка. Антипригарное покрытие панелей позволяет жарить на гриле овощи, мясо и рыбу с минимальным использованием масла. Помимо этого, у стейкмастера есть специальный поддон, в который стекают все излишки выделяемого при жарке сока и жира. В результате блюда получаются более диетическими. Размер панелей SteakMaster RGM-M805 – 307 мм х237 мм. Вы сможете приготовить на них большой стейк портерхаус, две-три куриных отбивных, несколько порций креветок гриль. Как духовка SteakMaster RGM-M805 открывает неограниченные возможности в приготовлении самых разнообразных блюд. В нем можно тушить овощи и мясо, запекать рыбу и картофель, готовить гарниры и выпекать пироги. Чтобы использовать стейкмастер как духовку, потребуется противень REDMOND RAM-BP1 (или фольгированные формы). Выложите подготовленные продукты в противень, поставьте его на панель гриля и сверху накройте сначала фольгой, а потом крышкой стейкмастера. Противень хорошо проводит и удерживает тепло, обеспечивая высокую скорость приготовления блюд. SteakMaster M805 раскрывается на 180°. А поскольку нагревательные элементы встроены непосредственно в панели, то можно готовить на двух панелях одновременно. Жарьте тонко нарезанные кусочки мяса и рыбы, овощи и фрукты. Стейкмастер готовит без дыма, поэтому его удобно использовать дома: делать вкусные барбекю-угощения можно прямо во время вечеринки с друзьями или ужина в кругу семьи.

Отзывы о товаре Электрогриль Red Solution SteakMaster RGM-M805 2100Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
red solution
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
244
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
антипригарное
Основной цвет
серебристый
Прочее
защита от поражения электротоком класс i, защита от перегрева, автоматическое отключение, отсек для хранения шнура электропитания, термоизолированный корпус
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина пластины, см
313
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность, Вт
2100
Развернуть
Регулировка температуры
автоматическая
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
есть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
максимальная температура нагрева 240°с ± 3%
Индикаторы
уровня прожарки, работы
Страна производитель
Китай
Описание
Гриль SteakMaster REDMOND RGM-M805 – инновационный прибор, сочетающий возможности 3 кухонных устройств: гриля, духовки и барбекю. В стейкмастере можно жарить стейки, рыбу и овощи на гриле, делать выпечку и запекать блюда в противне. SteakMaster RGM-M805 быстро нагревается до нужной температуры (максимально до 240°C) и стабильно держит тепло на протяжении всего времени приготовления. Это позволяет добиться идеальной прожарки мяса, овощей, рыбы и птицы. Для приготовления разных продуктов в стейкмастер предусмотрено 7 автоматических программ. Среди них есть также такие полезные программы, как «Разморозка» и «Подогрев». Дополнительная опция гриля – приготовление стейков разной степени прожарки: RARE – слабая прожарка (позволяет делать стейки с кровью), MEDIUM – средняя прожарка и WELL DONE – сильная прожарка. Антипригарное покрытие панелей позволяет жарить на гриле овощи, мясо и рыбу с минимальным использованием масла. Помимо этого, у стейкмастера есть специальный поддон, в который стекают все излишки выделяемого при жарке сока и жира. В результате блюда получаются более диетическими. Размер панелей SteakMaster RGM-M805 – 307 мм х237 мм. Вы сможете приготовить на них большой стейк портерхаус, две-три куриных отбивных, несколько порций креветок гриль. Как духовка SteakMaster RGM-M805 открывает неограниченные возможности в приготовлении самых разнообразных блюд. В нем можно тушить овощи и мясо, запекать рыбу и картофель, готовить гарниры и выпекать пироги. Чтобы использовать стейкмастер как духовку, потребуется противень REDMOND RAM-BP1 (или фольгированные формы). Выложите подготовленные продукты в противень, поставьте его на панель гриля и сверху накройте сначала фольгой, а потом крышкой стейкмастера. Противень хорошо проводит и удерживает тепло, обеспечивая высокую скорость приготовления блюд. SteakMaster M805 раскрывается на 180°. А поскольку нагревательные элементы встроены непосредственно в панели, то можно готовить на двух панелях одновременно. Жарьте тонко нарезанные кусочки мяса и рыбы, овощи и фрукты. Стейкмастер готовит без дыма, поэтому его удобно использовать дома: делать вкусные барбекю-угощения можно прямо во время вечеринки с друзьями или ужина в кругу семьи.
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