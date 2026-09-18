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Мотобур Elitech БМ 70В купить с доставкой в Москве
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Мотобур Elitech БМ 70В

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Мотобур Elitech БМ 70В
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
13 320 руб.  14 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275818
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип товара
Мотобур
Размеры в упаковке, см
39х36х30
Вес, кг.
10.14

Описание товара Мотобур Elitech БМ 70В

Мотобур Elitech БМ 70В редназначен для бурения грунта и льда шнеком диаметром от 40 мм до 300 мм, на глубину до 1,8 метров. 2-х тактный бензиновый двигатель. Работа одного или двух операторов. Эргономичная рукоятка. Стандартный диаметр вала.

Отзывы о товаре Мотобур Elitech БМ 70В




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Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип товара
Мотобур
Описание
Мотобур Elitech БМ 70В редназначен для бурения грунта и льда шнеком диаметром от 40 мм до 300 мм, на глубину до 1,8 метров. 2-х тактный бензиновый двигатель. Работа одного или двух операторов. Эргономичная рукоятка. Стандартный диаметр вала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Elitech БМ 70В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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