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Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732 купить с доставкой в Москве
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Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732

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Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732 - фото 1
Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732 - фото 1
  • Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 274810
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
92 детали, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
300

Описание товара Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732

Детский конструктор Построй свой город станет одним из любимым Вашего ребенка. Собирать конструктор не только весело, но и полезно. С этим конструктором ребенок будет развивать фантазию, логику, пространственное мышление и моторику. Конструктор должен присутствовать в ящике для игрушек у каждого ребенка, ведь конструирование – не пустое времяпрепровождение, а отличный помощник для развития многих умений и способностей.

Отзывы о товаре Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
92 детали, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Детский конструктор Построй свой город станет одним из любимым Вашего ребенка. Собирать конструктор не только весело, но и полезно. С этим конструктором ребенок будет развивать фантазию, логику, пространственное мышление и моторику. Конструктор должен присутствовать в ящике для игрушек у каждого ребенка, ведь конструирование – не пустое времяпрепровождение, а отличный помощник для развития многих умений и способностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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