Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 274810
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
92 детали, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
300
Описание товара Конструктор Полесье Построй свой город 92 деталей 53732
Детский конструктор Построй свой город станет одним из любимым Вашего ребенка. Собирать конструктор не только весело, но и полезно. С этим конструктором ребенок будет развивать фантазию, логику, пространственное мышление и моторику. Конструктор должен присутствовать в ящике для игрушек у каждого ребенка, ведь конструирование – не пустое времяпрепровождение, а отличный помощник для развития многих умений и способностей.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
92 детали, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Детский конструктор Построй свой город станет одним из любимым Вашего ребенка. Собирать конструктор не только весело, но и полезно. С этим конструктором ребенок будет развивать фантазию, логику, пространственное мышление и моторику. Конструктор должен присутствовать в ящике для игрушек у каждого ребенка, ведь конструирование – не пустое времяпрепровождение, а отличный помощник для развития многих умений и способностей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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