Top.Mail.Ru
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 1
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 2
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 3
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 4
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 5
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 6
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 7
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 8
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 9
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 10
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 11
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 12
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 13
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 14
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 15
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 16
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 17
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина скашивания (max), см
42
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 1
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 2
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 3
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 4
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 5
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 6
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 7
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 8
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 9
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 10
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 11
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 12
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 13
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 14
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 15
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 16
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 17
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273191
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер - 1 штКатушка с леской - 1 штДиск - 1 штРемень наплечный - 1 штРукоятка двуручная - 1 штКожух защитный - 1 штНабор ключей - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Особенности
разборный вал, верхнее расположение двигателя
Тип двигателя
электрический
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
42
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
6.15

Описание товара Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612)

Триммер Denzel TE-1400 96612 мощностью 1400 Вт, с разборной штангой, комплектуется катушкой с леской и 3-лопастным диском, ширина скашивания составляет 420 мм и 255 мм соответственно. Идеален для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Благодаря верхнему расположению двигателя может косить мокрую траву. Двигатель мощностью 1400 Вт обеспечивает вращение оснастки с частотой 7500 об/мин, поэтому уход за участком не займет много времени. Электротриммер прост в обращении — ему не требуется сложное техническое обслуживание, пользоваться им сможет даже новичок. ,К триммеру можно приобрести диск Denzel 96323 с шириной скашивания 230 мм для быстрого удаления растительности с жесткими стеблями, 96328 для скашивания молодых побегов кустарника диаметром до 3 мм, 96340 для срезания борщевика, кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм.

Преимущества

Отзывы о товаре Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Триммер садовый электрический
Комплектация
Триммер - 1 штКатушка с леской - 1 штДиск - 1 штРемень наплечный - 1 штРукоятка двуручная - 1 штКожух защитный - 1 штНабор ключей - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Особенности
разборный вал, верхнее расположение двигателя
Тип двигателя
электрический
Уровень шума, дБ
96
Ширина скашивания (max), см
42
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание

Триммер Denzel TE-1400 96612 мощностью 1400 Вт, с разборной штангой, комплектуется катушкой с леской и 3-лопастным диском, ширина скашивания составляет 420 мм и 255 мм соответственно. Идеален для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Благодаря верхнему расположению двигателя может косить мокрую траву. Двигатель мощностью 1400 Вт обеспечивает вращение оснастки с частотой 7500 об/мин, поэтому уход за участком не займет много времени. Электротриммер прост в обращении — ему не требуется сложное техническое обслуживание, пользоваться им сможет даже новичок. ,К триммеру можно приобрести диск Denzel 96323 с шириной скашивания 230 мм для быстрого удаления растительности с жесткими стеблями, 96328 для скашивания молодых побегов кустарника диаметром до 3 мм, 96340 для срезания борщевика, кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...