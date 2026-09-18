Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612)
Триммер Denzel TE-1400 96612 мощностью 1400 Вт, с разборной штангой, комплектуется катушкой с леской и 3-лопастным диском, ширина скашивания составляет 420 мм и 255 мм соответственно. Идеален для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Благодаря верхнему расположению двигателя может косить мокрую траву. Двигатель мощностью 1400 Вт обеспечивает вращение оснастки с частотой 7500 об/мин, поэтому уход за участком не займет много времени. Электротриммер прост в обращении — ему не требуется сложное техническое обслуживание, пользоваться им сможет даже новичок. ,К триммеру можно приобрести диск Denzel 96323 с шириной скашивания 230 мм для быстрого удаления растительности с жесткими стеблями, 96328 для скашивания молодых побегов кустарника диаметром до 3 мм, 96340 для срезания борщевика, кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм.
Преимущества
- Долговечность — медная обмотка обеспечивает стабильную работу двигателя даже при высоких нагрузках.
- Быстрая подача корда — чтобы удлинить леску, достаточно, не прерывая работу, слегка ударить полуавтоматической катушкой по земле.
- Система плавного пуска — двигатель постепенно выходит на максимальные обороты, что позволяет сгладить рывок во время старта и снизить нагрузку на электросеть.
- Простая установка оснастки — замена катушки или ножа не требует специальных навыков.
- Термозащита — двигатель останавливается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — специальный кожух защищает пользователя от вылета травы, камней и щепок.
- Удобное управление — благодаря плечевому ремню, регулируемому кольцу крепления и велосипедным рукояткам триммер легко удерживать и направлять.
- Ремонтопригодность — шестерня вала двигателя съемная, ее можно заменить при необходимости.
- Разборная штанга — инструмент не занимает много места во время хранения и транспортировки.
- Комфорт
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Теги товара: электрический, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Триммер Denzel TE-1400 96612 мощностью 1400 Вт, с разборной штангой, комплектуется катушкой с леской и 3-лопастным диском, ширина скашивания составляет 420 мм и 255 мм соответственно. Идеален для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Благодаря верхнему расположению двигателя может косить мокрую траву. Двигатель мощностью 1400 Вт обеспечивает вращение оснастки с частотой 7500 об/мин, поэтому уход за участком не займет много времени. Электротриммер прост в обращении — ему не требуется сложное техническое обслуживание, пользоваться им сможет даже новичок. ,К триммеру можно приобрести диск Denzel 96323 с шириной скашивания 230 мм для быстрого удаления растительности с жесткими стеблями, 96328 для скашивания молодых побегов кустарника диаметром до 3 мм, 96340 для срезания борщевика, кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм.
Преимущества
- Долговечность — медная обмотка обеспечивает стабильную работу двигателя даже при высоких нагрузках.
- Быстрая подача корда — чтобы удлинить леску, достаточно, не прерывая работу, слегка ударить полуавтоматической катушкой по земле.
- Система плавного пуска — двигатель постепенно выходит на максимальные обороты, что позволяет сгладить рывок во время старта и снизить нагрузку на электросеть.
- Простая установка оснастки — замена катушки или ножа не требует специальных навыков.
- Термозащита — двигатель останавливается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — специальный кожух защищает пользователя от вылета травы, камней и щепок.
- Удобное управление — благодаря плечевому ремню, регулируемому кольцу крепления и велосипедным рукояткам триммер легко удерживать и направлять.
- Ремонтопригодность — шестерня вала двигателя съемная, ее можно заменить при необходимости.
- Разборная штанга — инструмент не занимает много места во время хранения и транспортировки.
- Комфорт
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Отзывы о товаре Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка, диск, разборная штанга (96612)