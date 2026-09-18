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Характеристики
Тип товара
Скарификатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
15 990 руб.
17 488
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272864
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Скарификатор Champion ESC1840 оптимизирован для бытового применения и станет надежной техникой для ухода за газоном на приусадебных дачных участках. Благодаря скарификационному валику он обеспечивает эффективное устранение засохшей травы, мусора, мха. В свою очередь, аэрирующий валик за счет прорезания газона снижает уплотнение почвы, а также улучшает поступление воздуха и необходимых веществ к корням. Champion ESC1840 характеризуется шириной обработки 400 мм, 4 режимами регулировки и текстильным травосборником емкостью 55 л. Конструкция со складной рукояткой гарантирует комфортное перемещение оборудования и удобство при хранении.
Скарификатор Champion ESC1840 оптимизирован для бытового применения и станет надежной техникой для ухода за газоном на приусадебных дачных участках. Благодаря скарификационному валику он обеспечивает эффективное устранение засохшей травы, мусора, мха. В свою очередь, аэрирующий валик за счет прорезания газона снижает уплотнение почвы, а также улучшает поступление воздуха и необходимых веществ к корням. Champion ESC1840 характеризуется шириной обработки 400 мм, 4 режимами регулировки и текстильным травосборником емкостью 55 л. Конструкция со складной рукояткой гарантирует комфортное перемещение оборудования и удобство при хранении.
Скарификатор Champion ESC1840 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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