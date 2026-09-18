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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
3 950 руб.  4 385 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 271134
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х24
Вес, кг.
1.91

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01)

Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт, оснащенная подсветкой рабочей зоны, с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом, закручивания/откручивания саморезов и сверлильных работ. Технология Li-ion – низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость. Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя. Муфта ограничения усилия с 18+1. Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями – высокая эффективность как сверления, так и закручивания крепежа.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01 (534.0.1.01)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт, оснащенная подсветкой рабочей зоны, с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом, закручивания/откручивания саморезов и сверлильных работ. Технология Li-ion – низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость. Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя. Муфта ограничения усилия с 18+1. Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями – высокая эффективность как сверления, так и закручивания крепежа.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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