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Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300) купить с доставкой в Москве
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Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300)

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Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300) - фото 1
Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300) - фото 1
  • Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 740 руб.  2 054 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270837
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Топоры
Размеры в упаковке, см
43х18х3
Вес, кг.
1.11

Описание товара Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300)

Универсальный плотницкий топор PATRIOT T7 PA 356 777001300 предназначается для рубки поленьев, сучьев, деревьев небольшого диаметра. Благодаря особому изгибу рукояти вероятность выскальзывания инструмента во время работы исключается. Покрытие PTFE защищает лезвие от влияния коррозии и снижает трение. Топорище X-Treme Cleaver выполнено из кованой стали и прошло двойную закалку, что гарантирует прочность и износостойкость.

Отзывы о товаре Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Топоры
Описание
Универсальный плотницкий топор PATRIOT T7 PA 356 777001300 предназначается для рубки поленьев, сучьев, деревьев небольшого диаметра. Благодаря особому изгибу рукояти вероятность выскальзывания инструмента во время работы исключается. Покрытие PTFE защищает лезвие от влияния коррозии и снижает трение. Топорище X-Treme Cleaver выполнено из кованой стали и прошло двойную закалку, что гарантирует прочность и износостойкость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Patriot PA 356 T7 X-Treme (777001300) – стоимость товара 1740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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