Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Садовые ножницы
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 290 руб. 1 601 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Садовые ножницы
Материал лезвия
сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х16
Вес, кг.
1
Описание товара Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый
Ножницы для живой изгороди PATRIOT CH 590 777006590 оснащены плоскими лезвиями и удобной системой передачи энергии от рукоятей к режущим кромкам. Волнообразная поверхность исключает зажевывание при резке тонких веток или одновременном перерезании нескольких веток одновременно. Закаленная сталь длительное время сохраняет заточку и лучше режет как живые, так и высохшие ветки. Специальный стопор исключает вероятность прищемить пальцы.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Садовые ножницы
Материал лезвия
сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Ножницы для живой изгороди PATRIOT CH 590 777006590 оснащены плоскими лезвиями и удобной системой передачи энергии от рукоятей к режущим кромкам. Волнообразная поверхность исключает зажевывание при резке тонких веток или одновременном перерезании нескольких веток одновременно. Закаленная сталь длительное время сохраняет заточку и лучше режет как живые, так и высохшие ветки. Специальный стопор исключает вероятность прищемить пальцы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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