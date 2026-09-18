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Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый купить с доставкой в Москве
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Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый

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Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый - фото 1
Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый - фото 2
Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Садовые ножницы
Материал лезвия
сталь
  • Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый - фото 1
  • Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый - фото 2
  • Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 290 руб.  1 601 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270769
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Садовые ножницы
Материал лезвия
сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х16
Вес, кг.
1

Описание товара Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый

Ножницы для живой изгороди PATRIOT CH 590 777006590 оснащены плоскими лезвиями и удобной системой передачи энергии от рукоятей к режущим кромкам. Волнообразная поверхность исключает зажевывание при резке тонких веток или одновременном перерезании нескольких веток одновременно. Закаленная сталь длительное время сохраняет заточку и лучше режет как живые, так и высохшие ветки. Специальный стопор исключает вероятность прищемить пальцы.

Отзывы о товаре Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Садовые ножницы
Материал лезвия
сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы для живой изгороди PATRIOT CH 590 777006590 оснащены плоскими лезвиями и удобной системой передачи энергии от рукоятей к режущим кромкам. Волнообразная поверхность исключает зажевывание при резке тонких веток или одновременном перерезании нескольких веток одновременно. Закаленная сталь длительное время сохраняет заточку и лучше режет как живые, так и высохшие ветки. Специальный стопор исключает вероятность прищемить пальцы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы для живой изгороди Patriot CH 590 (777006590) черный/оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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