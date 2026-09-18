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Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л купить с доставкой в Москве
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Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л

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Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л - фото 1
Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л - фото 1
  • Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270744
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Характеристики

Бренд
интерскол
Размеры в упаковке, см
42х31х27
Вес, кг.
6.9

Описание товара Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л

Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л



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Отзывы о товаре Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л




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Характеристики
Бренд
интерскол
Описание
Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Отзывы


Бензопила Интерскол ПЦБ-16/45Л - по цене 4880 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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