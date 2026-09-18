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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100 Wide (70/7/17) купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100 Wide (70/7/17)

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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100 Wide (70/7/17)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 119 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270721
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Характеристики

Бренд
Huter
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
66

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100 Wide (70/7/17)

Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100 Wide (70/7/17)

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100 Wide (70/7/17)




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Характеристики
Бренд
Huter
Описание
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100 Wide (70/7/17)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100 Wide (70/7/17) – стоимость товара 53119 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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