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Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) купить с доставкой в Москве
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Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0)

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Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 1
Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 2
Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 3
Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 4
Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 5
Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 4
  • Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 5
  • Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
116 230 руб.  117 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270667
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
8

Описание товара Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0)

Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0)

Отзывы о товаре Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Описание
Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher HD 5/17 С (1.520-940.0) - данный товар вы можете купить по цене 116230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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