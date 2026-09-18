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Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный купить с доставкой в Москве
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Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный

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Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный - фото 1
Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный - фото 2
Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
  • Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный - фото 1
  • Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный - фото 2
  • Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270471
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
32

Описание товара Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный

нож оснащен пластиковой рукоятью, которая обеспечивает удобное и надежное сцепление при работе. лезвие ножа имеет длину 11 см и выполнено из прочной нержавеющей стали, что гарантирует его долговечность и превосходную остроту. волнообразная заточка лезвия позволяет с легкостью нарезать различные продукты, сохраняя их текстуру и внешний вид. закругленный кончик лезвия делает нож безопасным в использовании, идеально подходящим для нарезки.

Отзывы о товаре Нож столовый Victorinox Swiss Classic (6.7833) черный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Страна производитель
Китай
Описание
нож оснащен пластиковой рукоятью, которая обеспечивает удобное и надежное сцепление при работе. лезвие ножа имеет длину 11 см и выполнено из прочной нержавеющей стали, что гарантирует его долговечность и превосходную остроту. волнообразная заточка лезвия позволяет с легкостью нарезать различные продукты, сохраняя их текстуру и внешний вид. закругленный кончик лезвия делает нож безопасным в использовании, идеально подходящим для нарезки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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