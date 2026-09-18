Триммер Bosch EasyGrassCut 23 (06008C1H00)
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Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%4 150 руб. 4 223 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269837
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х22х14
Вес, кг.
2.8
Описание товара Триммер Bosch EasyGrassCut 23 (06008C1H00)
Триммер электрический Bosch EasyGrassCut 23 с системой полуавтоматической подачи лески обеспечивает высокую эффективность скашивания травы и удобство в эксплуатации. Режущая леска диаметром 1.6 мм быстро справляется со свежей травой и молодой порослью на газоне. Прямая штанга и D-образная ручка с регулировкой по высоте гарантируют комфортное удержание триммера. В нижней части расположен защитный кожух, который предотвращает разбрасывание травы в сторону пользователя. Работает триммер Bosch EasyGrassCut 23 при подключении к электрической розетке.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Триммер электрический Bosch EasyGrassCut 23 с системой полуавтоматической подачи лески обеспечивает высокую эффективность скашивания травы и удобство в эксплуатации. Режущая леска диаметром 1.6 мм быстро справляется со свежей травой и молодой порослью на газоне. Прямая штанга и D-образная ручка с регулировкой по высоте гарантируют комфортное удержание триммера. В нижней части расположен защитный кожух, который предотвращает разбрасывание травы в сторону пользователя. Работает триммер Bosch EasyGrassCut 23 при подключении к электрической розетке.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Триммер Bosch EasyGrassCut 23 (06008C1H00) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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